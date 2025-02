El Ogro Fabbiani se reencontró con Uma, la hija que tuvo con Amalia Granata: "Mi equipo"

En la imagen se puede ver a la adolescente, fruto de su relación con Amalia Granata, teniendo a upa a Ámbar y Santiago a un lado, hijos que tuvo con su actual pareja Gimena Vascon.

Qué pasó entre Uma y el Ogro Fabbiani

En septiembre del año 2024, Uma brindó una entrevista a Telefe Noticias, para el segmento "Herederos" y contó que hace cuatro años tomó distancia del Ogro Fabbiani y que no tiene contacto.

“Nos distanciamos y no lo veo hace como cuatro años”, comenzó. Y profundizó: “Yo pienso que la gente no cambia”, y reveló “mi mamá no me dice nada, ni me cuenta cosas del pasado, ni me cuenta cosas del presente, nada”, aclarando que su mamá Amalia Granata no tiene influencia en esto.

“Ya no soy la chiquita que tiene 6 años y capaz que no entendía nada y ve que se pelean en la televisión, no. Siento que ahora realmente soy yo la que sabe, la que entiende”, afirmó decidida.

Además, la adolescente reveló que siempre estuvo en contacto con parte de su familia paterna. “Hablo con mis dos tías y mi abuela. Nos decimos feliz cumpleaños. Y a mis primos que los re quiero, también”. Por su parte, Uma estaría dispuesta a recomponer su relación con su padre si este se lo permite.

Algo que ocurrió en estos primeros meses del año y decidieron inmortalizar el momento en las redes sociales, donde se llenó de cálidos comentarios por parte de los usuarios.