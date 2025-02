El Ogro Fabbiani se reencontró con Uma, la hija que tuvo con Amalia Granata

Su publicación no tardó en generar una ola de reacciones y comentarios positivos, celebrando la reconciliación entre padre e hija. En los últimos años, la relación entre Uma y Fabbiani no fue sencilla.

La adolescente llegó a tomar la decisión de no invitarlo a su fiesta de 15, un hecho que en su momento confirmó su madre, Amalia Granata. "Lamentablemente hace ya 3 años que Uma no quiere saber nada con su papá. De hecho, no lo quiso invitar a la fiesta de 15. Yo lo intenté, lo hablé con ella pero no hubo manera", reveló la diputada provincial de Santa Fe.

uma fabiani

A pesar de la ausencia de Fabbiani en la celebración, la familia paterna de Uma sí estuvo presente. "Al cumple (fiesta por los 15) vino la esposa de Cristian con el hijo y la hermanita nueva y toda la familia paterna", aseguró Granata en su momento.

Por lo que se puede ver en la reciente publicación del Ogro, la relación entre ambos parece haber encontrado un nuevo rumbo. Padre e hija dejaron atrás los desacuerdos y hoy vuelven a compartir momentos juntos, demostrando que siempre hay espacio para la reconciliación.