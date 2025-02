El padre de L-Gante destrozó a su hijo por el video subido de tono con Wanda Nara: qué dijo

En los audios, el padre del cantante no se guardó nada: “Hola, Juancito, mirá, no me conviene salir a hablar. No me escucha y es inútil intentar justificar lo que no tiene justificación. Antes de cruzarme públicamente con él, prefiero llamarme al silencio porque es mi hijo. Pero tiene esa soberbia de creer que todos hacen lo que él dice. Se subió a un tren que lo está desbordando”, lanzó.

Y luego, sin vueltas, arremetió: “Yo de este pelotudo no quiero saber nada. El tiempo acomoda todo y no quiero ni que se me acerque. Es un pobre tipo. Su mamá le permite cualquier cosa y está rodeado de obsecuentes. No deja de ser un pibe perdido, porque la plata no cambia lo que uno es como persona. Cuando sos pobre de alma y de personalidad, pretendés hacerte el vivo con actitudes. El que es vivo nace así, no se hace. Está muy equivocado, que se vaya a lavar el culo”.

Para cerrar, Prosi hizo una fuerte reflexión sobre el presente de su hijo: “Llegó a donde está gracias a la humildad y la sencillez, pero ahora se hace el canchero. Vi el video donde le toca los pechos a esta señora Wanda... ¿Quién lo asesora?”.

padre L-Gante