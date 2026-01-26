Sofía Pachano reveló el estrés que tuvo con su hijo Vito durante los primeros días
Luego de dar a luz a su primer hijo, la actriz utilizó sus redes sociales para mostrar su día a día y cómo cambió desde su llegada. Los detalles.
La llegada de un primer hijo transforma por completo el universo de cualquier pareja, y para Sofía Pachano y Santiago Ramundo, esta premisa no ha sido la excepción. Tras recibir a Vito hace apenas una semana, la actriz y conductora reapareció en sus plataformas digitales para compartir con sus seguidores las primeras sensaciones de esta etapa, marcada por la felicidad absoluta pero también por los desafíos lógicos de los primeros días de cuidados.
Desde la intimidad de su hogar, Pachano describió con sinceridad el ritmo frenético que impone un recién nacido. “Reporte desde Mamilandia. Acá estamos, sobrellevando la primera semana que es vertiginosa, según nuestro neonatólogo. Y es verdad”, expresó la artista, reflejando el torbellino de emociones y tareas que definen el inicio de la crianza.
Uno de los momentos más comentados en sus historias de Instagram fue la resolución de un pequeño inconveniente de salud que mantuvo en vilo a la familia durante las primeras jornadas de vida del bebé. Sofía relató con naturalidad el proceso fisiológico de Vito, quien había tenido dificultades para regularizar su organismo. “Estamos muy felices porque no había hecho caca y hoy hizo caca. Claro, estuvo cinco días sin hacer. Un estrés. Entonces, respira el país. Y acá estamos”, confesó con alivio.
Fiel a su estilo auténtico y descontracturado, la actriz no ocultó el impacto que el cuidado del bebé tiene en su propia rutina personal. Entre risas, hizo una broma sobre la dificultad de encontrar momentos para el autocuidado básico. “No me bañé todavía. Bueno, ayer me bañé y hoy no. Pero comí pastas”, añadió al finalizar su reporte, mostrando el lado más humano y real del puerperio.
La historia de Vito comenzó mucho antes de su nacimiento. Durante el embarazo, Sofía y Santiago recorrieron gran parte del mundo, visitando destinos tan diversos como Turquía, Puglia, Nueva York, Río de Janeiro, Croacia y Ámsterdam, entre otros. Esta travesía le valió al niño el cariñoso apodo de "Bebé Millas", una referencia que su madre validó al presentarlo formalmente: “Holi. Vito Ramundo Pachando aka Bb Millas”.
La primera imagen compartida mostró al pequeño descansando plácidamente con un gorrito tejido y la pulsera identificatoria del sanatorio. Sin embargo, más allá de las fotos producidas, lo que más conmovió a los fans fue un video de Sofía frente al espejo con su hijo en brazos, donde la emoción la desbordó por completo. “Arranqué el videíto para que vean que me había bañado y me quebré en el camino”, admitió, dejando en claro que, tras el anuncio de octubre donde gritó al mundo “¡Es varón!”, hoy disfruta de una paz profunda que solo la presencia de su hijo logra transmitirle.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario