El posteo de Graciela Alfano al borde de la censura que se volvió viral: "Pacto con el diablo"

Por supuesto, la imagen no pasó inadvertida para los seguidores de la exvedette, por lo que rápidamente se volvió viral en redes sociales, con comentarios de todo tipo: "¿Hace falta?"; "Un shot de agua y le entro"; "Es tan groncha la foto, pero qué mujerón, es una cosa que no se puede creer"; "Qué diosa que es"; "Muy delicada la foto"; "Hizo un pacto con el diablo, sino no se explica"; "Mejor que muchas de las que están en la farandula actualmente", fueron sólo algunos de los mensajes de los internautas en X.

Lo cierto es que, aunque hubo críticas por el nivel de exposición y lo explícito de la postal, muchos elogiaron el físico de GRaciela Alfano a sus casi 72 años. ¡Quién pudiera, Grace!

El comentario de Moria Casán al posteo de Graciela Alfano

Ambas divas se encontraron hace algunos días en "La Divina Noche de Dante" (El Trece) y bromearon sobre la rivalidad que mantienen con Susana Giménez. Ahora bien, con la foto publicada por Alfano, Moria no dudó en reaccionar: "Qué chancha, Grace. ¿Porno? ¿O por no poder?", deslizó irónica.

K chancha GRACE.? Porno?o por no poder? — Moria Casán (@Moria_Casan) December 7, 2024