El reclamo de Mirtha Legrand a Abel Pintos

En medio de una divertida conversación entre ambos, Mirtha le soltó sin tapujos a Abel Pintos que hacía mucho no visitaba su programa. "Cuánto tiempo, Abel... Ay", comenzó la conductora y después agregó: "Y vos diciéndome: voy a ir al programa. No, esta semana no puedo, ay ¿cuándo viene? No, estoy en Mar del Plata, pero andá a la p... que lo parió".