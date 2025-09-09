El romántico mensaje de Luisana Lopilato para Michael Bublé por sus 50 años

El mensaje final fue un resumen de sus sentimientos: “Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡Feliz cumple papi! Te amamos“. La respuesta de Michael Bublé no se hizo esperar: ”El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti“.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de familiares, amigos y fanáticos, incluyendo a la hermana de Luisana, Daniela Lopilato. Frases como “Son todo lo que está bien”, “El mejor matrimonio, unidos por el verdadero amor y con Dios siempre presente en sus vidas” y “Qué hermosas palabras tienen el uno para el otro. Los admiro” se multiplicaron, demostrando el cariño y la admiración que genera la pareja.

El homenaje continuó en las historias de Instagram de Luisana, donde la actriz compartió más dedicatorias en inglés, calificando a Bublé como su "todo" y resaltando que toda la familia se sentía bendecida de tenerlo. La pareja, que se conoció en 2008 y se casó tres años después, demostró una vez más que el amor que los une se fortalece con el paso del tiempo.