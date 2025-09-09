El romántico mensaje de Luisana Lopilato para Michael Bublé por sus 50 años
La actriz compartió tiernos recuerdos entre ella y el padre de sus hijos para luego dedicarle unas dulces palabras en redes sociales.
Este martes fue un día especial en las redes sociales de Luisana Lopilato. La actriz dejó de lado su contenido habitual para celebrar el cumpleaños número 50 de su esposo, el cantante canadiense Michael Bublé. Para homenajearlo, Lopilato publicó un emotivo mensaje y un video repleto de recuerdos de la pareja.
Las imágenes recopiladas en el video mostraron momentos entrañables, como la famosa entrevista con Susana Giménez, escenas familiares, apariciones en alfombras rojas y momentos cotidianos junto a sus cuatro hijos. Con el reel, la actriz expresó su profundo amor y gratitud hacia su pareja.
Luisana Lopilato abrió su corazón con palabras de agradecimiento por la familia que ha formado. "Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria", escribió. La actriz continuó su emotivo mensaje: "Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos".
El mensaje final fue un resumen de sus sentimientos: “Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡Feliz cumple papi! Te amamos“. La respuesta de Michael Bublé no se hizo esperar: ”El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti“.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios de familiares, amigos y fanáticos, incluyendo a la hermana de Luisana, Daniela Lopilato. Frases como “Son todo lo que está bien”, “El mejor matrimonio, unidos por el verdadero amor y con Dios siempre presente en sus vidas” y “Qué hermosas palabras tienen el uno para el otro. Los admiro” se multiplicaron, demostrando el cariño y la admiración que genera la pareja.
El homenaje continuó en las historias de Instagram de Luisana, donde la actriz compartió más dedicatorias en inglés, calificando a Bublé como su "todo" y resaltando que toda la familia se sentía bendecida de tenerlo. La pareja, que se conoció en 2008 y se casó tres años después, demostró una vez más que el amor que los une se fortalece con el paso del tiempo.
