El sorpresivo saludo de Conan O'Brien a la Argentina en los Premios Oscar 2026
El presentador de la ceremonia sorprendió con un guiño para el público argentino, en uno de los chistes de su monólogo.
El presentador de la entrega número 98 de los Premios Oscar 2026, Conan O’Brien, abrió la ceremonia este domingo dando un saludo de bienvenida en español a la audiencia de España, Argentina y de Los Ángeles, en lo que fue un mensaje para el público latino.
"Hola Conan O'Brien y es un placer darles la bienvenida a los Oscars", dijo el animador de la clásica ceremonia, hablando en español.
A modo de chiste, Conan repitió el saludo en tres ocasiones, una para cada uno del público mencionado, en un intento de bromear por la cantidad de latinos que hay en Los Ángeles.
Sorpresa por un empate en una terna de los Premios Oscar 2026
Durante la presentación de "mejor cortometraje" en los Premios Oscar 2026, la Academia no llegó a una decisión, por lo que eligió a dos ganadores. Es la séptima vez que ocurre, en la historia de los Oscar, un empate en una terna. Los ganadores, en este caso, a mejor cortometraje, fueron "The Singers" y "Two people exchanging saliva".
En medio de sus discursos, los productores, actores y creadores subieron a recibir los galardones. La última vez que sucedió un empate de esta índole fue en 2003, pero en esta ocasión fue mucho más emotivo porque ambos brindaron discursos hablando de lo que se vive actualmente a nivel mundial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario