El sorpresivo saludo de Conan O'Brien a la Argentina en los Premios Oscar 2026

Sorpresa por un empate en una terna de los Premios Oscar 2026

Durante la presentación de "mejor cortometraje" en los Premios Oscar 2026, la Academia no llegó a una decisión, por lo que eligió a dos ganadores. Es la séptima vez que ocurre, en la historia de los Oscar, un empate en una terna. Los ganadores, en este caso, a mejor cortometraje, fueron "The Singers" y "Two people exchanging saliva".