Quién es el supuesto hijo desconocido de Martín Demichelis

"El joven -actualmente de 22 años- vive en Justiniano Posse", indicó Yanina Latorre. Cabe destacar que esta es la misma ciudad cordobesa que vio nacer a "Micho".

Además, la mediática panelista aportó que "es tatuador", que estudia arquitectura y que no estaría en condición de "no reconocido", dado que "se hicieron los estudios" y el director técnico "lo reconoció".

Sumado a esto, el joven ya habría ido a la cancha de River, aunque el DT no lo presentaría como su hijo; y tendría una excelente relación con toda la familia Demichelis. Por supuesto, esto no incluye a Evangelina.

“En River también lo sabían todo, pero él no quería que se hiciera público. Ella (por Evangelina) tampoco”, sostuvo la panelista del programa de Ángel De Brito, y completó: "Lo llevó a la cancha todos los partidos, pero al club no entraba como familiar de Demichelis”.

facundo y bastian demichelis.jpg

No obstante, la existencia de Facundo no habría sido un problema para la modelo. "Evangelina lo tomó bien, para ella no fue un tema", señaló Latorre.

Facundo es hijo de Patricia del Bianco, con quien el DT habría iniciado una relación a sus 17 años, aunque -al día de hoy- legalmente no lleva su apellido, sino el del padre que lo crió. La mujer es abogada y tiene un estudio en su ciudad.

De acuerdo con Infobae, Martín se habría enterado tiempo después del nacimiento de su primer hijo y aunque no hubo pruebas de ADN, desde entonces se encargaría de pasarle una cuota alimentaria a través de su hermana.