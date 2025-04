El tierno mensaje que le dedicó Lizy Tagliani a su hijo en medio del escándalo: "Será un recuerdo..."

image.png

Cabe señalar que esta difícil situación mediática y judicial podría hacer caer la adopción de Tati. De hecho, Marcelo Polino fue entrevistado en la tarde de este miércoles por Puro Show (El Trece), donde aseguró que la Justicia decidió suspender -al menos, por ahora- la resolución de adopción debido al escándalo que gira en torno a la humorista.

Aparentemente, hasta tanto no se aclare su situación procesal, no se podrá avanzar con la instancia final para que el niño tenga el apellido de Tagliani y su esposo. "Dijo Lizy que entre hoy y mañana iba a salir esta resolución y no va a salir. Hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar esta determinación", detalló el periodista de espectáculos.

lizy tagliani esposo hijo.jpeg

A raíz de esto, la conductora rompió el silencio, aunque aseguró que hablaría "de la adopción" de su nene. "No voy a permitir que terminen con mi imagen así", señaló la humorista a los distintos medios que la fueron a buscar en manada.

"No tengo nada para opinar", manifestó al ser consultada por los dichos de Canosa y sostuvo: "Yo estoy triste, pero muy tranquila y segura de quien soy".