"El último fiumba": fanáticos despiden a Gaspi este sábado en el Obelisco
El homenaje a Gaspi llevará el nombre de “El último fiumba” y reunirá a familiares, amigos y seguidores del creador de contenidos en pleno centro porteño.
El impacto que provocó la muerte de Gaspi continúa expandiéndose en las redes sociales y dentro del universo del streaming. Mientras cientos de usuarios siguen compartiendo recuerdos, videos y mensajes, este sábado se realizará una convocatoria en el Obelisco que buscará transformarse en una despedida colectiva.
La jornada fue bautizada “El último fiumba”, una frase inseparable de la identidad del creador de contenidos y que ahora adquirió un significado completamente distinto para quienes lo seguían.
La concentración comenzará durante la tarde y se espera una importante concurrencia de amigos, familiares y seguidores. Habrá intervenciones, palabras de despedida y distintos momentos destinados a recordar al influencer, cuya muerte generó una profunda conmoción.
Entre los aspectos más llamativos de la convocatoria aparece el pedido de asistir con traje y corbata, una imagen que quedó fuertemente asociada a varios de sus videos. Muchos fanáticos también planean llevar cartas, flores, velas y distintos objetos simbólicos para dejar en el lugar.
Los organizadores solicitaron que el encuentro se desarrolle de manera pacífica y respetuosa, evitando cualquier situación conflictiva y privilegiando el acompañamiento a los seres queridos del creador de contenidos.
Quienes no puedan acercarse tendrán la posibilidad de seguir la actividad a través de las redes sociales, lo que permitirá que la despedida trascienda las fronteras porteñas y alcance a seguidores de todo el país.
Durante los últimos días, numerosos streamers y creadores digitales dedicaron programas, emisiones especiales y mensajes para recordar a Gaspi. Esa catarata de afecto terminó configurando una especie de duelo colectivo dentro del ecosistema digital.
La convocatoria también refleja el vínculo que Gaspi había construido con su audiencia, una comunidad particularmente activa que durante años acompañó sus contenidos y convirtió muchas de sus frases y personajes en fenómenos virales. Ese lazo, difícil de cuantificar pero evidente en las redes, explica la magnitud de una despedida que promete ser tan multitudinaria como emotiva.
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