"El último fiumba": fanáticos despiden a Gaspi este sábado en el Obelisco

Quienes no puedan acercarse tendrán la posibilidad de seguir la actividad a través de las redes sociales, lo que permitirá que la despedida trascienda las fronteras porteñas y alcance a seguidores de todo el país.

Durante los últimos días, numerosos streamers y creadores digitales dedicaron programas, emisiones especiales y mensajes para recordar a Gaspi. Esa catarata de afecto terminó configurando una especie de duelo colectivo dentro del ecosistema digital.

La convocatoria también refleja el vínculo que Gaspi había construido con su audiencia, una comunidad particularmente activa que durante años acompañó sus contenidos y convirtió muchas de sus frases y personajes en fenómenos virales. Ese lazo, difícil de cuantificar pero evidente en las redes, explica la magnitud de una despedida que promete ser tan multitudinaria como emotiva.