Eliana Guercio habló de la versión de que Edith Hermida la echó del programa radial de Del Moro

Luego enfatizó que casi no tuvo vínculo con la panelista histórica de Bendita."No la conozco, ¿cómo me voy a llevar mal?, llegamos a trabajar un solo día", dijo.

Qué dijo Eliana Guercio sobre su salida del programa radial de Del Moro

Eliana Guercio Edith Hermida

Gercio resaltó la importancia que tuvo el programa en su vida. "El club del Moro me dió un aire de vida cuando estaba en Inglaterra sola, haciendo la mudanza. Los amo y los escucho desde 2015. Es terapéutico y no podía creer estar ahí".

Explicó también cuales fueron los verdaderos motivos de su renuncia."Yo no podía más. Más allá de que la nena más chiquita quería que la llevara al colegio, agarraba la autopista y cabeceaba. No daba más y era una irresponsabilidad total. Había que elegir".

"Edith arrancó un día que yo no estaba y después se fui de vacaciones y cuando volvió yo me fui". "No la conozco, ¿cómo me voy a llevar mal?, llegamos a trabajar un solo día".