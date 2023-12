Confuso episodio con Ernestina Pais: qué dijo la conductora sobre el choque que protagonizó

El periodista Lío Pecoraro brindó la versión de Ernestina de lo sucedido: “Me contó que volvía de viaje en barco, se sube a su auto, conduce y embiste a otro vehículo que estaba parado. No se negó a hacerse el test de alcohol ni el de drogas. No le sacaron el auto, sino que no funcionaba. Al sr. en cuestión lo llevó el patrullero. Se siente perseguida”.

Qué dijo Ernestina Pais sobre el choque que protagonizó

