Escándalo en LAM: Fernanda Iglesias cruzó fuerte a Yanina Latorre

Qué dijo Fernanda Iglesias tras su renuncia a LAM

Fernanda Iglesias Yanina Latorre

Fernanda afirmó: “A mi me gusta el periodismo, contar historia, buscar datos y no me estaba pasando eso, se generaban otras cosas. Estaba frustrada yo de mí misma queriendo tener más cosas para contar. A mi me gusta darlo todo y sentía que no lo estaba dando. Quiero estar en un lugar y sentirme contenta, donde me sienta cómoda y no me estaba pasando la verdad, quería sentirme feliz de lo que puedo producir”.

Y continuó: “Eso lo venía pensando y venía sintiéndome mal y no sabía lo que me estaba pasando. Viste cuando pegas una nota o una noticia y es linda esa sensación y no me venía pasando. Cuando me citaron para la reunión por el año que viene me dijeron que querían que esté dos veces por semana y me ofrecieron 220 mil pesos y no me cerró ni loco”.

“Yo quiero estar a full en un programa y siento que es poco, tengo todo el derecho de decirles no quiero. Yo me conozco y no tenía ganas de ir porque no me habían gustado como se habían dado las cosas. Si yo no voy todo diciembre me lo van a pagar igual le pregunté al productor, me dijo que si y le dije bueno entonces no voy. Y el productor le avisó a Ángel. Yo hablé hoy con Ángel y me dijo que le molestó que no le haya avisado y tiene razón porque siempre hablamos las cosas”, dijo al respecto le ex panelista.

Luego aclaró: “Se están diciendo y no son ciertas. No tengo contrato con LAM, trabajé todo el año sin contrato. Se cumplía todo de palabra aparentemente. Yo iba y ellos me pagaban. Quizás no me pagan diciembre, no sé. No siento que me hayan faltado el respeto por la cifra, es lo que tenían para ofrecerme. Me shockeó y yo le dije al productor que cuando escuché doscientos ya no escuché más nada, no sé lo que me están diciendo. No lo tengo ni para pensar le dije. No puedo vivir con esto y al estar en un programa dos veces no me van a llamar por otro”.

Sobre los dichos de su ex compañera Yanina Latorre en sus stories de Instagram: “Ayer hablaron de mí en LAM y es la logística del programa. Te destrozan después de irte y bueno, de hecho estuvieron bastante suaves. Leí las historias de Yanina hoy pero no me nombra. Si habla de mí no es verdad lo que dice, me molestan algunas cosas pero no me molesta todo. No hablaba mal de todas ni tenía mala onda, lo más lindo de LAM es cuando nos íbamos a comer después del programa”.