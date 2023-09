Jimmy Fallon, acusado de crear un ambiente laboral tóxico, pidió disculpas

Fallon es conocido por sentar en el set de su programa a celebridades de todo el mundo. Además de un maravilloso entrevistador, canta, baila y actúa con la misma solvencia.

Detrás de cámaras, según parte de su staff, muestra una personalidad muy distinta.

Aseguran, por caso, que es una persona “completamente impredecible”, que tiene “ataques de ira”, y conductas agresivas “cuando llega borracho” al set.

Además, los testimonios también remarcan cómo, producto de ese contexto nocivo, debieron recurrir a terapia e incluso contemplaron quitarse la vida por estar “en constante estado de miedo”.

Cinco exintegrantes del show acudieron al área de Recursos Humanos, pero tras ser entrevistados no se hizo nada al respecto, y ellos decidieron abandonar el programa de manera voluntaria.

“Nadie le decía que no a Jimmy, todos estaban con pánico a su lado por no saber con qué versión de su persona se iban a encontrar, por no saber si iba a empezar a gritar, por algo se fueron tantos showrunners del programa, todos sabíamos que no iban a durar mucho”, manifestaron los exempleados a la revista.

Las disculpas de Fallon

El presentador no negó los hechos y pidió disculpas a los trabajadores a través de una videollamada. "Es vergonzoso y me siento muy mal. Siento si los he avergonzado a ustedes y a sus familias y amigos. Quiero que el programa sea divertido, que incluya a todo el mundo, debería ser el mejor show", comentó Fallon a sus compañeros.

Algunos de los testimonios citados por Rolling Stone insisten en que era el trabajo "de sus sueños", pero ha lamentado que se convirtiera en una "pesadilla". La revista mantiene que algunos de los ahora exempleados del programa decidieron abandonar el espacio por el bien de su salud mental.

El comunicado de la NBC

La NBC, cadena en la que se emite el programa, emitió un comunicado en el que subraya su voluntad de crear un ambiente de trabajo óptimo. De todos modos, en el texto no nombra en ningún momento a Jimmy Fallon. "Estamos increíblemente orgullosos de 'The Tonight Show' y brindar un ambiente de trabajo respetuoso es una máxima prioridad. Hemos tenido empleados que han planteado problemas. Estos han sido investigados y se han tomado medidas cuando correspondía", explicaron.