Estrenaron el primer tráiler de The Fantastic Four: First Steps

Tal es así que, debido a esto, se intuía que Galactus estaba llamado a convertirse en el nuevo gran villano de Marvel tanto en el presente como de cara al futuro. Y, recientemente, con el estreno del tráiler de la nueva película del MCU, esto quedó más que confirmado. Aunque, antes del lanzamiento del film, que está programado para mitad de este 2025, te revelamos todos los detalles.

Fecha de estreno oficial: 25 de julio de 2025

Tráiler oficial de Fantastic Four:

Hay que destacar que este estreno es el primer adelanto que tiene la película, pero que próximamente se conocerán aún más.

Embed - The Fantastic Four: First Steps | Official Teaser | Only in Theaters July 25