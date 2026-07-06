Eva Bargiela vivió un momento desesperante durante el Mundial 2026
La influencer volvió a las redes sociales y reveló la razón por la que estuvo fuera de Instagram por un tiempo: su hijo estuvo muy enfermo.
La travesía por los Estados Unidos para alentar a la Selección Nacional sumó una cuota de enorme preocupación para una de las parejas más queridas del ambiente. Eva Bargiela detalló los problemas de salud que atravesó tanto ella como su pequeño hijo Faustino, fruto de su relación con el futbolista Gianluca Simeone, en medio del desarrollo del Mundial 2026.
Las alarmas se encendieron debido a la distancia y a la corta edad del nene, lo que obligó a la influencer a poner una pausa en sus habituales reportes diarios de viaje. La modelo decidió romper el silencio y explicar la situación en sus historias de Instagram sin dar ningún tipo de vueltas ante la preocupación de su comunidad: "Estos días estuve un poco desaparecida porque me estuve sintiendo un poco mal y después empezó Fausti con fiebre".
En un primer momento, la mediática acusó el cansancio acumulado tras varias semanas consecutivas de intensos traslados por diferentes ciudades norteamericanas. Sin embargo, el panorama se complicó cuando le llegó el turno al bebé que, con apenas ocho meses de vida, le tocó atravesar su primer episodio febril fuera de la Argentina.
La modelo viajó a territorio estadounidense junto a su actual pareja con el objetivo claro de seguir de cerca todas las instancias del Mundial 2026 y, fundamentalmente, acompañar a Giuliano Simeone, hermano de Gianluca e integrante oficial del plantel albiceleste. El recorrido familiar fue sumamente intenso desde el primer minuto: pasaron por Kansas para presenciar el debut del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, luego se trasladaron a Dallas para el partido ante Austria, posteriormente realizaron una escala en Orlando que incluyó una parada en Walt Disney World y finalmente recalaron en Miami para el encuentro de fútbol frente a Cabo Verde.
Frente a la repentina línea de fiebre del menor de la familia en suelo norteamericano, la influencer no dudó en visibilizar los miedos lógicos que aparecen en la maternidad: "Como mamá primeriza, obvio que me asusté muchísimo y más estando en otro país, muy lejos de casa", reconoció sin culpa.
Por suerte para el entorno de los Simeone, la aclaración en el mundo virtual llegó de inmediato como para frenar cualquier tipo de alarma innecesaria entre los portales de espectáculos: la modelo aseguró que solo se trató de un mal momento pasajero, que Faustino ya se encontraba en óptimas condiciones de salud y que el episodio febril había quedado completamente atrás.
Antes de sufrir este contratiempo de salud en las playas de Miami, el extenso itinerario turístico les había regalado hermosas postales para el recuerdo familiar. Durante su estadía en la localidad de Fort Worth, la modelo, Gianluca y Carolina Baldini —la madre del futbolista— llevaron al pequeño Faustino a recorrer las calles del histórico barrio de los Stock Yards.
Asimismo, en la ciudad de Orlando, el grupo familiar aprovechó para visitar las instalaciones de Walt Disney World antes de que se disputara el partido frente a Cabo Verde. En ese destino mágico, Eva se calzó la tradicional vincha con las orejas de Minnie Mouse y posó muy sonriente junto a su compañero de vida y el bebé de ambos en distintos puntos del famoso parque temático, guardando lindos recuerdos antes del susto clínico en el cierre de la fase de grupos.
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