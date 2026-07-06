Eva Bargiela vivió un momento desesperante durante el Mundial 2026

Por suerte para el entorno de los Simeone, la aclaración en el mundo virtual llegó de inmediato como para frenar cualquier tipo de alarma innecesaria entre los portales de espectáculos: la modelo aseguró que solo se trató de un mal momento pasajero, que Faustino ya se encontraba en óptimas condiciones de salud y que el episodio febril había quedado completamente atrás.

Antes de sufrir este contratiempo de salud en las playas de Miami, el extenso itinerario turístico les había regalado hermosas postales para el recuerdo familiar. Durante su estadía en la localidad de Fort Worth, la modelo, Gianluca y Carolina Baldini —la madre del futbolista— llevaron al pequeño Faustino a recorrer las calles del histórico barrio de los Stock Yards.

Asimismo, en la ciudad de Orlando, el grupo familiar aprovechó para visitar las instalaciones de Walt Disney World antes de que se disputara el partido frente a Cabo Verde. En ese destino mágico, Eva se calzó la tradicional vincha con las orejas de Minnie Mouse y posó muy sonriente junto a su compañero de vida y el bebé de ambos en distintos puntos del famoso parque temático, guardando lindos recuerdos antes del susto clínico en el cierre de la fase de grupos.