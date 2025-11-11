Exclusivo: así llegaba Johnny Depp a la premiere de "Modigliani" en la Argentina
La visita del mítico actor hollywoodense generó un total furor en el país, y minutouno.com estuvo presente en el lugar.
Johnny Depp está revolucionando la Argentina con su visita, y en las últimas horas participó de la premiere de su nueva película "Modigliani, tres días en Montparnasse" que estrenará este jueves 13 de noviembre en los cines argentinos.
En horas del mediodía, un gran número de fans se había convocado en las puertas de Telefe, con la esperanza de poder tomarse una foto con el actor y director estadounidense. Es que allí dio una entrevista con su amiga Vero Lozano, quien hasta lo hospedó algunos días en su casa.
Ya en horas de la tarde, y en lo que fue una impresionante cobertura mediática, el protagonista de "Piratas del Caribe" llegó a la premiere de su película en el Cinemark de Palermo, donde fue abordado por decenas de periodistas. Allí estuvo minutouno.com, en exclusiva.
