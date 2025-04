Facundo, el hijo de Luis Ventura, habló sobre las amenazas recibidas: "Vivimos en alerta siempre"

Su intervención habría molestado a ciertos sectores, generando una reacción inmediata en forma de amenazas, pero no solo dirigidas hacia él, sino también a su familia, por eso desde minutouno.com nos comunicamos con Facundo Ventura, uno de los hijos del reconocido periodista que, a modo de legado, se desempeña en el mismo rubro con la misma pasión y profesionalismo que su padre.

Luis y Facundo Ventura.jpg

En medio del difícil momento que pasa la familia Ventura, Facundo compartió cómo fue el instante en que se enteró lo que estaba pasando: "Fui a tomar mates a su casa antes de ir para el canal y cuando entre lo vi preocupado. Le pregunte y me puso al tanto de la situación". Y sumó: "No es algo nuevo, hemos recibido amenazas siempre, incluso al teléfono de línea de casa".

A su vez, expresó que -pese a los amedrentamientos- cada integrante de la familia hace una vida normal. En este sentido, confesó: "Vivimos en un barrio que no es muy seguro que digamos, así que vivimos en alerta siempre".

Al consultarle cuáles fueron las palabras que usó para calmar a su padre, lanzó: "Que se calme, que los que amenazan es solo para asustarlo, si realmente quieren hacerle algo, no le van a avisar". Además, Facundo expresó que su padre no podría abandonar su trabajo por este tipo de situaciones, dado que "es su motor de vida".

En torno a si pudieron dar con quien o quienes hacen las amenazas, el hijo del periodista contestó: "Escuché que habían ubicado a uno y que es de Santa Fe, pero no hable con él para confirmarlo".

luis ventura

Cabe recordar que Luis Ventura había declarado en Puro Show (El Trece): “No es común que te digan, ‘te vamos a ir a decapitar a vos y a tu familia’. Entre otras cosas. Porque hay cosas tan o peores que esas”.

“Fueron tres amenazas en cuatro chats. Y son cuentas diferentes. No sé de dónde viene y tampoco quiero volarme los pajaritos con gente que a lo mejor no puedo demostrar, no puedo comprobar. Ante todo, para hacer una denuncia, levantar algo en contra de alguien, me parece que hay que tener fundamentos”, concluyó.