Fátima Florez habló tras su separación de Javier Milei: "Para mí, eso de zorrear no va"

Al ser consultada sobre cómo es el presidente Milei en la confianza de la relación, Flórez explicó que el mandatario es similar a ella: “Somos muy de divertirnos, de hacer humor, él se divierte mucho con mi humor y con mis cosas”.

“Tenemos muchas cosas en común, como lo infantil. Yo no pierdo esa niña interna y los dos tenemos eso”, profundizó la capocómica. Sin embargo, al hablar sobre la repentina separación, explicó: “Trataba de, en mis tiempos, poder estar con él y continuar con mi carrera, que de hecho lo hice. Luego él asumió y también lo acompañamos. Después, por estas cosas de los tiempos y la vida”, finalizaron el noviazgo.

Sin embargo, la actriz calificó la relación como “súper bien” y agregó que con respecto al título de primera dama, “Nunca lo he tomado”. En este sentido, la intérprete relató: “Siempre lo decíamos con Javier (Milei), que quizás quedó anacrónico el término de ‘primera dama’. Tampoco yo lo podría tomar porque tendría que dejar mi carrera y acompañarlo”.

Al finalizar la entrevista le preguntaron si mantiene diálogo con Milei, si lo saludó por su reciente cumpleaños y dijo que "Hay buena onda pero que no mantienen diálogo": "Nosotros ahora, no estamos juntos así que soy súper respetuosa. Para mí no va eso de zorrear”, concluyó. ¿Será un palito para Yuyito González que halagaba al Presidente públicamente cuando aún estaba con Fátima?