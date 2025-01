Filtran fuertes audios de la hija de Mauro Icardi contra la niñera acusada de violencia: "Me maltrataba"

En el inicio del mensaje se puede escuchar a Icardi decir que tenía que ir con él y allí, Francesca expresó: "Con Silvia no voy a ir... Cuando la eches a Silvia voy a ir". Y, siguió: "Te estoy diciendo yo que me maltrataba y me pegaba".

Ante esto, Mauro le respondió que era todo mentira, por lo que la nena volvió a dejar una contundente respuesta: "Le vas a creer a ella y no le vas a creer a tu hija".

El tremendo audio de Mauro Icardi y su hija: amenazas con buscarla con la policía y excusas para no ir al cumpleaños

Sigue el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con un nuevo capítulo debido al cumpleaños de la hija mayor de ambos, y ahora apareció un audio muy polémico protagonizado por el futbolista, en el que parece advertir a su primogénita que irá a buscarla con la Policía.

"Si querés que mande a la policía, yo no tengo problema. Pero después tu mamá llora en los medios", le dice Icardi a una de sus hijas, en un tono bastante agresivo. "Yo mañana me presento con la policía", insiste ante la negativa de la nena, en el audio que dio a conocer el periodista Pampa Mónaco.

Mientras la chiquita parece querer consultarle por su cumpleaños, el futbolista continúa con su arremetida. "Me parece que sos una nena y yo no tengo que ir con la Policía a buscarte. Pero como no cumple...".

"¿Vas a venir a mi cumple, sí o no?", le consulta la chiquita. "Tengo que ver la agenda", respondió Icardi.

Al respecto, Ángel de Brito explicó que "el audio de Icardi es uno de miles que están en la causa" y aclaró que también hay de Wanda. "No se que espera un defensor de menores para proteger a esos chicos de sus padres", lamentó el periodista.