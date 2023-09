Quién es la coach de Flor Vigna que generó polémica en el Bailando 2023

A lo que Damasia Ochoa responde: “Yo llegue acá por Flor, estoy viendo que me conviene decir, porque la conocí a Flor en la gira de su música, como bailarina suya y entre cosa y cosa surgió esta propuesta".

Quién es Damasia Ochoa, la coach de Flor Vigna en el Bailando 2023

Damasia y flor.jpg

Marcelo no tardó en abrir el debate. "Yo lo que dije es que este año no voy a poner a ningún familiar mío, basta de familiares acá y le pregunto ¿usted no es familiar nadie, no?", disparó.

"Soy hermana de Pedro 'Pepe' Ochoa pero no estoy acomodada ni por él ni por Ángel de Brito. Es una casualidad de la vida”, reveló la joven. Damasia continuó explicando: "Hice casting y nunca quedé pero Flor me propuso ser su coach"

En ese momento, la jefa de coachs se metió en la charla con el permiso de Marcelo y dijo: “ Los shows de Flor son hermosos y ella es muy buena como coreógrafa”

Flor Vigna también intervino y dijo: "Es una gran coreógrafa , se sabe el nombre de cada cámara, nosotros necesitamos hablar con cada uno de ellos y todo lo habla ella".

Pero el ida y vuelta no se frenó ahí, también estaba Pepe Ochoa, quien tomó el micrófono luego de que Marcelo Polino dijera que "le falta para recomendar" y dijo: "Subí una historia de mi hermana , la vieron, la citaron a una audición, de ahí para adelante yo no me hago cargo de nada”.

hermanos ochoa.jpg

ASÍ SE PREPARABA FLOR VIGNA PARA ROMPERLA EN SU PRESENTACIÓN