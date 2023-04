Flor Vigna reveló ser "demisexual": qué significa

Recientemente, la joven Vigna estuvo en el programa Dados Vuelta, el ciclo de entrevistas que conduce Diego Iglesias, y allí realizó una profunda confesión íntima: "Soy demisexual". Por supuesto, ante la mirada atónita del periodista, la multifacética chica salida de Combate se dispuso a comentar de qué se trata esta orientación sexual y cómo descubrió que se identificaba con eso.

"Yo estuve mucho tiempo en pareja con Nico. Y la realidad que no estuve con nadie en el medio. Sabía que no me iba a calentar con nadie. Entonces, el otro día aprendí que se dice demisexual", reveló, al mismo tiempo que brindó mayores detalles de esta novedosa orientación en la sexualidad de una persona: "Yo no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular. Sin que haya una química. Sino, no puedo", explicó en el marco de la entrevista con el ex CQC.

Qué es la demisexualidad

De acuerdo a lo detallado por la Red para la Educación y Visibilidad de la Asexualidad, "un demisexual es una persona que no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte conexión emocional con el otro. Se ve más comúnmente en las relaciones románticas, pero de ninguna manera se limita a ellas".

Esto significa que las personas demisexuales primero involucran sus emociones, para luego sentirse atraídas sexualmente y poder vincularse de ese modo también.

Por supuesto, esto no significa que se trate de una sexualidad incompleta sino que, cuando un demisexual está conectado emocionalmente con otra persona, experimenta atracción y deseo sexual, pero sólo hacia la pareja o compañeros específicos.

Las siguientes características permiten identificar, en líneas generales, a una persona demisexual:

No se sienten atraídos sexualmente por nadie a menos que formen un vínculo emocional con ellos primero.

Tardan más que la mayoría de las personas en desarrollar sentimientos de atracción sexual.

Les interesa más la intimidad que la actividad sexual.

Les resulta difícil sentirse atraídos sexualmente por alguien que no conocen bien.

Sólo se sienten atraídos sexualmente por una persona a la vez.