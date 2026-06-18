Florencia Peña pidió perdón a la familia de Lionel Messi y confirmó que se va de Luzu TV
Con un contundente mensaje en redes sociales, Flor Peña aseguró estar "muy avergonzada" y apuntó contra la producción de su programa.
Un verdadero escándalo envuelve por estas horas a Florencia Peña, luego de que la reconocida actriz -hoy conductora en streaming- lanzara una fake news sobre la salud de Jorge Messi (padre de Lionel Messi) al aire de Luzu TV, la cadena de stream que dirige Nico Occhiato quedó expuesta y lanzó un duro comunicado.
Seguidamente, Flor Peña habló con los medios y hasta lloró por el daño causado, aunque también señaló que desde la producción le indicaron qué decir.
Luego, se encargó de plasmarlo en X, con un fuerte pedido de disculpas a la familia Messi: "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", comenzó indicando.
Y añadió, señalando responsabilidades: "Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié. Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu". Y concluyó: "Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".
El duro comunicado de Nico Occhiato tras la fake news de Flor Peña sobre Jorge Messi
Ante lo sucedido con Florencia Peña en "El show del verano" y el repudio general en redes sociales, así como en diferentes medios, el director del canal de streaming, Nicolás Occhiato lanzó un fuerte comunicado confirmando cómo continuarán a partir de ahora.
En primera instancia, Occhiato destacó: "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar".
En ese sentido, se había hecho oficial que los implicados en este error tendrían una sanción y, ahora, oficialmente el propio productor y conductor confirmó cuál fue la decisión que tomaron. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Occhiato informó: "Desde LUZU TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano".
La decisión de Luzu TV tras el error del programa de Florencia Peña
Luego, dejó en claro: "Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa". Fue en esa misma línea que expresó: "Por ese motivo, las autoridades de LUZU TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".
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