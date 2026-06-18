Florencia Peña pidió perdón a la familia de Lionel Messi y confirmó que se va de Luzu TV

En primera instancia, Occhiato destacó: "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar".

comunicado luzu

En ese sentido, se había hecho oficial que los implicados en este error tendrían una sanción y, ahora, oficialmente el propio productor y conductor confirmó cuál fue la decisión que tomaron. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Occhiato informó: "Desde LUZU TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano".

La decisión de Luzu TV tras el error del programa de Florencia Peña

Luego, dejó en claro: "Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa". Fue en esa misma línea que expresó: "Por ese motivo, las autoridades de LUZU TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".