¿Fraude en Gran Hermano? Andrea del Boca confesó haber usado el celular afuera de la casa

IMPORTANTE: Las duras sanciones que recibió Pincoya en Gran Hermano por escupir a Tamara Paganini

Reacción en redes sociales

Hasta hace unos minutos, la cuenta oficial de Gran Hermano no ha emitido un comunicado, pero el hashtag #FraudeEnGH es tendencia número uno en Argentina. Lo que los fans están reclamando es la expulsión inmediata, ya que usar un celular y salir de la casa rompe la esencia básica del formato.

Sin dudas, es un escándalo sin precedentes para esta edición "Generación Dorada".

Andrea del Boca