¿Fraude en Gran Hermano? Andrea del Boca confesó haber usado el celular afuera de la casa
Además, la reconocida actriz asegura haber estado en su casa en diálogo con Manuel Ibero, cuando la producción sostenía que siempre estuvo en la clínica.
Gran Hermano Generación Dorada está que arde y a los televidentes no se les pasa una: en una semana donde estallaron varios escándalos y rumores, Andrea del Boca quedó como protagonista de fuertes cruces y de una "cena romántica" con Brian Sarmiento que terminó con el exfutbolista llorando.
No obstante, el mayor de los escándalos de la actriz podría estar a punto de explotar: un reciente video que circula en la red social X muestra a Del Boca hablando con Manuel Ibero sobre cómo recibió un mensaje en su celular y asegurando haber estado en su hogar, en medio una abrupta salida de la casa que fue por salud y en la que debería haber permanecido internada, tal como sostuvo la producción una y otra vez.
"Lo decía a Lolo (Poggio)... lo único que supe afuera que Kennys (Palacios) un día me mandó un mensaje y me dice '¿estás en la casa?'. Y yo le dije 'en mi casa estoy'. Y me dice 'no, sabés de lo que te estoy hablando'", comienza contando la actriz.
Y agrega su respuesta al asesor de Wanda Nara: "No, porque tengo a mi mamá, y qué sé yo... vos sabés que yo no puedo andar...", y allí fue interrumpida por el exnovio de Zoe Bogach, para continuar hablando de algo similar, pero no en esa dirección.
Este video confirmaría lo que periodistas como Marina Calabró venían diciendo: que Andrea no entró bajo las mismas reglas que los demás, sino con un contrato de "salidas técnicas" o "permisos de salud/familiares" que le permiten romper el aislamiento esporádicamente.
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Reacción en redes sociales
Hasta hace unos minutos, la cuenta oficial de Gran Hermano no ha emitido un comunicado, pero el hashtag #FraudeEnGH es tendencia número uno en Argentina. Lo que los fans están reclamando es la expulsión inmediata, ya que usar un celular y salir de la casa rompe la esencia básica del formato.
Sin dudas, es un escándalo sin precedentes para esta edición "Generación Dorada".
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