Miguel Ángel Solá y Fátima Prá: cómo nació el amor que desafió los 45 años de diferencia y perdura hasta hoy

Incluso Fátima tuvo participación en algunas decisiones profesionales de su pareja: según contó el actor, fue ella quien le recomendó a Mercedes Funes para trabajar en su actual obra teatral.

Qué dijo Miguel Ángel Solá sobre los 45 años de diferencia con Fátima Prá

Durante su paso por PH, Podemos Hablar, Solá se mostró enamorado y habló sobre una de las particularidades de su relación que más atención generó desde que se conoció públicamente: él tiene 76 años y ella 31.

Al reflexionar sobre su presente y el paso del tiempo, el actor reconoció: “Me gustaría mantener la vitalidad que tenía antes”.

El vínculo también adquirió una importancia especial después del ACV que Solá sufrió en octubre de 2025. Durante su recuperación, el acompañamiento de sus afectos resultó fundamental y Fátima estuvo a su lado durante ese proceso.

Tiempo atrás, en una entrevista con Modo Fontevecchia, el actor ya había hablado abiertamente sobre cómo comenzó la relación y la iniciativa que tomó la artista para conocer qué ocurría entre ellos.

“Estoy enamorado de una chiquilina de 31 años que tuvo la osadía de plantarse ante mí y me dijo: ‘Quiero saber qué me pasa con vos’. Y hasta hoy. Llevamos dos años con nuestros más y menos, pros y contras, pero sigo enamorado y ella sigue enamorada”, relató.

Para Solá, esta relación también significó descubrir una nueva manera de vivir el amor. El actor contó que el vínculo lo ayudó a expandirse y que intenta convertirse diariamente en un artesano del amor para seguir conquistando a su pareja.

Actualmente, mientras continúa adelante con sus proyectos teatrales en Buenos Aires, Miguel Ángel Solá comparte su presente con Fátima. Aquella relación que comenzó detrás de escena mientras ella trabajaba en el vestuario y él se preparaba para subir al escenario terminó convirtiéndose, dos años después, en una parte central de su vida.