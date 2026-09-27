Miguel Ángel Solá y Fátima Prá: cómo nació el amor que desafió los 45 años de diferencia y perdura hasta hoy
El actor habló en PH, Podemos Hablar sobre su relación con la artista plástica y reveló cómo transitan los 45 años de diferencia que los separan.
A los 76 años, Miguel Ángel Solá atraviesa un presente marcado por el teatro y por su relación con Fátima Prá, la artista plástica de 31 años con quien está en pareja desde hace aproximadamente dos años. Este sábado, durante su participación en PH, Podemos Hablar el actor abrió las puertas de su intimidad y habló con Andy Kusnetzoff sobre el vínculo y los 45 años de diferencia que existen entre ambos.
Lejos de haberse conocido en una situación planeada, sus caminos se cruzaron mientras trabajaban. Fue entre camarines, ensayos y funciones donde comenzó una historia que con el tiempo terminó convirtiéndose en una relación que hoy ocupa un lugar fundamental en la vida del intérprete.
Cómo comenzó la relación de Miguel Ángel Solá y Fátima Prá
El primer acercamiento ocurrió durante Mi querido presidente, la obra que Solá protagonizó junto a Maxi de la Cruz y que pasó por el Teatro Apolo en 2024.
En aquella producción, Fátima trabajaba como asistente y diseñadora de vestuario, por lo que compartía numerosas jornadas con el actor detrás de escena. La cercanía laboral fue dando paso a otro tipo de conexión y finalmente nació el romance.
Además de su trabajo relacionado con el vestuario, Prá es pintora, una faceta que Solá admira y que se convirtió en otro de los puntos que los unen. El arte forma parte de la vida cotidiana de ambos y también generó una complicidad que trascendió lo sentimental.
Incluso Fátima tuvo participación en algunas decisiones profesionales de su pareja: según contó el actor, fue ella quien le recomendó a Mercedes Funes para trabajar en su actual obra teatral.
Qué dijo Miguel Ángel Solá sobre los 45 años de diferencia con Fátima Prá
Durante su paso por PH, Podemos Hablar, Solá se mostró enamorado y habló sobre una de las particularidades de su relación que más atención generó desde que se conoció públicamente: él tiene 76 años y ella 31.
Al reflexionar sobre su presente y el paso del tiempo, el actor reconoció: “Me gustaría mantener la vitalidad que tenía antes”.
El vínculo también adquirió una importancia especial después del ACV que Solá sufrió en octubre de 2025. Durante su recuperación, el acompañamiento de sus afectos resultó fundamental y Fátima estuvo a su lado durante ese proceso.
Tiempo atrás, en una entrevista con Modo Fontevecchia, el actor ya había hablado abiertamente sobre cómo comenzó la relación y la iniciativa que tomó la artista para conocer qué ocurría entre ellos.
“Estoy enamorado de una chiquilina de 31 años que tuvo la osadía de plantarse ante mí y me dijo: ‘Quiero saber qué me pasa con vos’. Y hasta hoy. Llevamos dos años con nuestros más y menos, pros y contras, pero sigo enamorado y ella sigue enamorada”, relató.
Para Solá, esta relación también significó descubrir una nueva manera de vivir el amor. El actor contó que el vínculo lo ayudó a expandirse y que intenta convertirse diariamente en un artesano del amor para seguir conquistando a su pareja.
Actualmente, mientras continúa adelante con sus proyectos teatrales en Buenos Aires, Miguel Ángel Solá comparte su presente con Fátima. Aquella relación que comenzó detrás de escena mientras ella trabajaba en el vestuario y él se preparaba para subir al escenario terminó convirtiéndose, dos años después, en una parte central de su vida.
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