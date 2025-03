Fuerte cruce de Beto Casella con Eliana Guercio en vivo: qué pasó

"¿Querés que me levante y me vaya así te ponés contento, Beto?", disparó, sorprendiendo a todos en el estudio. Casella intentó restarle importancia al comentario: “Era una pavada”, aseguró. Pero lejos de calmar las aguas, la réplica de Guercio fue aún más filosa: "No era una pavada. Hace un año que estás contando la historia que a vos te contó Edith Hermida, que nada tiene que ver con la realidad. Yo no la voy a contar porque soy respetuosa”, sentenció, dejando entrever un trasfondo desconocido en su salida de Bendita.

Sin achicarse, el periodista le respondió de manera tajante: “¡Ah, bueno! No te hagas la misteriosa. Si vos tildás de mala leche a una periodista, tenés que argumentar”.

Así fue el cruce entre Beto Casella y Eliana Guercio en vivo

Un historial de roces y versiones cruzadas sobre la salida de Guercio de Bendita

La relación entre Eliana Guercio y Beto Casella quedó marcada por su polémica salida de Bendita, programa en el que fue panelista. Según versiones que circularon, la exvedette se habría ido en malos términos, pero nunca dio detalles concretos. Casella mencionó en varias ocasiones que Edith Hermida le contó una versión sobre el conflicto, aunque Guercio insiste en que no es cierta. El reciente cruce en A la Barbarossa reavivó la tensión y dejó más dudas que certezas.