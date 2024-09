Furia rompió el silencio y reveló dónde podrán verla tras el fin del programa con Alex Caniggia

“¿Cuándo volvemos a verte, reina?” le consultó un internauta y ella le respondió a través de un video: “Me ven todos los días. Estoy acá en las redes. Ya les dije que voy a tener tres días para streamear en TikToks y seguramente también en YouTube y todo eso. Recuerden que ya había armado el canal y además, así que take it easy”.

Y ya que estaba apuntó contra sus excompañeros de la casa y que también conducen un streaming: “También avisarle a la gilada que nunca llega ni a los 400, ni a los 900, que lo siento mucho. Nosotros hacíamos todo el tiempo de 3K, 4K, picos de 8K, picos de 10K. Así que vayan cerrando los og...”.

Otro usuario, le preguntó: "¿Dónde vas a estar ahora? ¿Qué pasa después de Carajo?" y sin más detalles, manifestó :"Sorpresa, cariño. No se puede decir nada. Nothing, nothing, nothing”.

Qué dijo Alex Caniggia tras el levantamiento del programa

Alex Caniggia, a traves de una historia de Instagram, adelantó que tras el levantamiento de su programa va a estar trabajando en algo relacionado con “viajar”, pero no dio más detalles.

“Como siempre, activo, gente. ¿Sí? Número uno como yo, ninguno. Se estarán preguntando, ¿le bajaron el stream? ¿pocas views? No, no, no. Tranquilos. No tenemos competencia y ni tenemos rival. Número uno en nuestra franja de horario. Relajen”, manifestó.

Y continuó: “Dirán, ¿y entonces por qué? ¿Por qué? Lo verán dentro de muy poco. No voy a decir nada, pero lo van a ver dentro de poco. ¿Y saben qué les digo? Solo una palabra... viajar. Métanse esa palabra en el cerebro y piensen, viajar. ¿Qué será? ¿Dejó el stream Carajo y qué se vendrá?”

