Gabriel Levinas, sobre la salud de Jorge Lanata: "Hablaban de..."

Levinas, quien es su amigo cercano, se encargó de dejar en claro que se encontraba mucho mejor y brindó detalles sobre su estado de salud: "La primera vez que lo vi estaba lúcido y luego se fue perdiendo en el tiempo y hablaba conmigo como si armáramos la revista. Lo conozco hace 42 años... Tengo bastante información de cómo piensa, cómo es y cómo habla para evaluar si cuando estuve hablando con él estaba lúcido o no", comenzó diciendo.

"Esa lucidez no significa que 10 minutos o media hora después puede tener problemas clínicos que surgen de varias cosas. Por un lado, es diabético. Tengo un amigo que es diabético y si pasa tiempo y no come algo empieza a decir tonterías. Eso no es el cerebro dañado sino que tiene que ver con la medicación", continuó.

A su vez, contó que tiene un problema de riñón y manifestó: "no está bien, funciona pero está medicado. Y eso podría hacer que tenga momento donde pueda delirar o confundirse. A eso le agregás que estuvo en una especie de coma inducido donde cualquier persona puede perder noción de espacio y de tiempo"

"Lo que hay que diferenciar, es que dos neurólogos me dijeron que si él puede mantener una conversación en tiempo y espacio, consciente, claro y responde vivazmente, no hay un daño cerebral que es irreversible, otra cosa es neuropatías que son por el estado clínico", sumó.

El periodista negó que exista un daño cerebral y afirmó: "Escuché que hablaban de eso, como que tenía un daño permanente y es una cosa absolutamente falsa. La cabeza de Jorge está bien".

Qué dijo Gabriel Levinas sobre la salud de Jorge Lanata

"Tiene muchos problemas físicos pero está mejor"

"El contrato de la radio es hasta enero 2025, después no sé"



"Tiene muchos problemas físicos pero está mejor"

"El contrato de la radio es hasta enero 2025, después no sé"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/aycMCJqsbL — América TV (@AmericaTV) November 13, 2024