Gastón Trezeguet recibió amenazas de muerte y no dudó en denunciar ante la Justicia: "Me genera miedo"

Posteriormente, en una entrevista con TN Show, profundizó sobre las sensaciones que le generó la amenaza y explicó que su principal preocupación pasa por desconocer quién está detrás de ese tipo de mensajes.

"Cómo sabés si no es un fan de estos que están re locos y se te aparece en algún lugar", señaló al manifestar el temor que le provoca la posibilidad de que la violencia virtual pueda trasladarse a la vida real.

Trezeguet también reconoció el impacto emocional que tuvo la situación. "Me genera mucho miedo", admitió al hablar sobre las consecuencias que le provocó recibir semejante intimidación. En la misma línea, describió el hecho como algo extremadamente grave. "Es muy terrible", afirmó, y remarcó su sorpresa por el contenido del mensaje recibido. "Me parece fuertísimo mandar algo así", agregó.

De acuerdo con la información difundida, el productor ya presentó la denuncia correspondiente ante la Justicia y avanzó con distintas medidas de protección. El caso generó repercusión en redes sociales y volvió a encender el debate sobre la violencia, los discursos de odio y las amenazas que suelen recibir figuras públicas a través de internet.