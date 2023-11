Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, nuevamente separados: los motivos

Los detalles de la separación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

“Lo que me dice Gianinna es que ella es muy de perfil bajo y que no va a decir nada sobre su vida privada, lo cual es entendible pero yo creo fuerte en estos datos que te estoy dando. Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo”, dijo al respecto el presentador.

Y concluyó: “Y para los que creen en el mundo redes también les comento que a esta hora no se siguen Gianinna y Daniel, esperemos a ver si dicen los famosos pero yo te anticipo la ruptura”.