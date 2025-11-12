Giro en un conflicto legal de Maxi López: terminó cocinando para una acción solidaria

Por su parte, desde el perfil oficial de Sonrisas, se compartió un video que muestra a Maxi participando activamente de la jornada. En las imágenes se lo ve firmando autógrafos, atajando penales, cocinando y sirviendo comida junto a los voluntarios, en un ambiente lleno de alegría.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores del exjugador, que celebraron su iniciativa con mensajes cargados de cariño. Entre los comentarios, uno destacó por encima del resto: el de Wanda Nara, quien expresó con simpatía: “Me encanta la próxima voy yo”.