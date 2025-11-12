Giro en un conflicto legal de Maxi López: terminó cocinando para una acción solidaria
Lo que comenzó como un reclamo legal terminó convirtiéndose en un gesto solidario. Tras intimar a un bar de Palermo, el exfutbolista decidió transformar el episodio en una acción benéfica.
Todo comenzó a principios de este año, cuando un bar del barrio porteño de Palermo utilizó la imagen de Maxi López para promocionar sus productos sin contar con su autorización. Lejos de dejar pasar la situación, el exfutbolista reaccionó de inmediato y envió una intimación solicitando el retiro de las publicaciones.
Pese a que el episodio podría haber terminado en una disputa judicial, la historia tomó un rumbo distinto. El responsable del local, Gianni, reconoció el error y pidió disculpas públicamente. A partir de ese gesto, el ex de Wanda Nara optó por transformar el conflicto en una experiencia positiva: propuso canalizar la situación en una acción solidaria destinada a ayudar a quienes más lo necesitan.
Con ese objetivo en mente, Maxi López y el bar involucrado decidieron sumarse como voluntarios a la ONG Sonrisas, una organización que trabaja por los derechos de niños, niñas y adolescentes. En conjunto, organizaron una jornada de integración y ayuda social donde el exdelantero se puso el delantal, cocinó, jugó y compartió tiempo con las familias que forman parte del proyecto.
Más tarde, el exfutbolista reflejó la experiencia en sus redes sociales, donde publicó una serie de imágenes acompañadas por un mensaje que resumió su espíritu solidario: “Cuando la solidaridad se cocina en equipo, el resultado siempre es algo lindo”.
Además de agradecer el acompañamiento, López aprovechó su posteo para destacar el trabajo del equipo detrás de la organización, reconociendo su compromiso y esfuerzo cotidiano: “El trabajo que hacen en @sonrisasosc es muy valioso. Personas que ponen tiempo, amor y esfuerzo en cambiar realidades todos los días”.
Por su parte, desde el perfil oficial de Sonrisas, se compartió un video que muestra a Maxi participando activamente de la jornada. En las imágenes se lo ve firmando autógrafos, atajando penales, cocinando y sirviendo comida junto a los voluntarios, en un ambiente lleno de alegría.
El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores del exjugador, que celebraron su iniciativa con mensajes cargados de cariño. Entre los comentarios, uno destacó por encima del resto: el de Wanda Nara, quien expresó con simpatía: “Me encanta la próxima voy yo”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario