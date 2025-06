Graciela Alfano se cruzó con Matías Alé y lanzó una filosa frase frente a su nueva pareja

Las cámaras del programa Puro Show (El Trece) captaron el momento exacto en el que los tres posaron juntos ante los flashes, generando revuelo inmediato por la inusual postal. Consultada por los cronistas, Alfano no perdió el tiempo y disparó con su estilo inconfundible: “Nos ponemos en el medio por las dudas... esto no es un trío”, bromeó, desatando risas a su alrededor.

Pero los dardos simpáticos no terminaron ahí. Cuando le preguntaron si consideraba a Matías su Pretty Woman, Graciela respondió sin rodeos: “Obvio, yo fui el Richard Gere y ahora es él. Siempre nos ponemos las botas al revés”, soltó, haciendo alusión a los icónicos roles de la película original.

alfano ale

Sobre la nueva pareja de su ex, Alfano fue pura diplomacia con algo de poesía: “Me encantó la mirada, me emocionó. Me parece una chica diáfana, con la mirada de un ángel”, expresó con elogios inesperados que contrastaron con su lengua afilada habitual.

Por su parte, Martina Vignolo fue consultada sobre si le generaba incomodidad compartir espacio con una ex tan mediática, pero la joven mantuvo la compostura, en una noche donde la obra pasó a segundo plano frente al show que dieron los protagonistas fuera del escenario.