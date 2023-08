Silvina Escudero recordó la guerra con Graciela Alfano: "Se portó como una..."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIntrusos%2Fstatus%2F1692224568922943664&partner=&hide_thread=false Silvina Escudero contra Alfano: "Conmigo se portó como una hija de pu..." pic.twitter.com/k7ITscCFG5 — #Intrusos (@Intrusos) August 17, 2023

Para responder, Alfano salió al aire en el mismo programa e hizo de las suyas: “Tenemos que blanquear lo que pasó en el Bailando de ese año. Tinelli venía de un bajón que fue el Bailando Kids. Nos convocan. Me convocan a mí. Un trío que podía dar mucho era la ex que está en el jurado, que era yo; y el exnovio que ahora tiene la novia jovencita, a ver si armamos algo que pueda funcionar. Funcionó de tal manera en el rating, que Escudero fue campeona, ganó el Bailando. Tendría que estar agradecida a mí intelecto. No es ninguna santita”.

