"Brian no te dejó, alejate de...", el nuevo grito que trae esperanzas a Sabrina de Gran Hermano

sabrina brian no te dejó.mp4

De esta manera, la influencer no tardó en expresar su cara de alegría y agradeció a los gritos que alguien la haya alertado de que su relación aún sigue en pie. No obstante, la misma alegría no fue para Alan, quien también escuchó bien fuerte que la joven blonda debía alejarse de él, luego de haber tenido situaciones de intimidad.

¿Cómo seguirá esta historia? ¿Reaccionará Sabrina finalmente y se alejará del joven de Chivilcoy?