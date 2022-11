Coti acusó a la Tora: "Quiere que diga que Alfa me abusó"

Según el video que se difundió a través de las redes sociales, Coti tuvo una charla con Agustín, el Conejo y Thiago en la que les contó su versión de los hechos y manifestó la “bronca” que ahora le tiene Lucila por disculpar a Walter. “Hoy vino Alfa a darme un abrazo, y cuando me doy vuelta La Tora me estaba mirando mal. No me sacó la mirada de encima”, relató la correntina.

Por último, la joven participante explicó qué es lo que La Tora le pidió que diga como parte de su estrategia sobre la situación que vivió con Walter. “Ella quiere que lo mande a la mier... y que yo diga: ‘Ay, me abusó'. Pero yo le dije que no’”.

Embed DIFUNDAN LO QUE TELEFE NO PASA. Coti contando que la Tora le agarró bronca por que perdonó a Alfa y por que no lo considera un acosador. Pero ojo, La tora se pone así por "Las pibas"#GH2022 #GranHermano #GranHermano2022 @telefe pic.twitter.com/7cdfXFaKTP — GeeksReview (@GeeksReview1) November 15, 2022