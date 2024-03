Día de la Mujer: el sentido mensaje de Virginia de Gran Hermano

La humorista arrancó diciendo que "hay un montón de minas que se están bancando cualquiera porque nos enseñaron en la vida que teníamos que bancarnos cualquiera, sobre todo a nuestra generación" y agregó: "No es fácil salir, no traten de depender nunca económicamente, siempre traten de tener su salida aparte, no se relajen aparte".