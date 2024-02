El análisis de Furia tras su pelea con Agostina en Gran Hermano: "Me odia"

furia sobre agostina.mp4

La jugadora que es furor dentro del reality manifestó cómo se sintió luego de la fuerte pelea: "El odio que tenía en la cara esa mina cuando me gritó ayer es único, nunca nadie me odió tanto. Y siento que es envidia mezclado con odio y bronca. Es una violenta, si ustedes pensaron que yo era violenta, no amigo... Agarrate".

"¿Sentís que hubo como una deslealtad desde que empezó el juego hacía vos?", le preguntó Bautista, y ella contestó: "No, siento que lo que hace ella es jugar para el afuera y mostrar que está conmigo solamente para agarrarse de mi 'fama', y ahora que Lisandro está bien visto afuera, porque cuando una persona pasa muchas placas, lo hacés más fuerte... Y nada, ahora ella se le pegó como garrapata. Listo, está buenísimo. Es el juego de ella, tanto que hablaba de Florencia, que se les pegaba como garrapatas a todos, terminó siendo ella".

"No se considera una persona que tenga poder interior, necesita estar al lado de alguien y yo no necesito nada de nadie, puedo estar acá sola mirando el techo y no me va a afectar. Eso es algo que le va a jugar en contra", finalizó Furia.