Gran Hermano: el Conejo y Coti, distanciados por celos

La joven, desconcertada, le respondió: "No entiendo, me dijiste Thiago". "No, recién me acordé algo de Thiago", quiso defenderse el joven pero quedó expuesto ante las cámaras del programa.

Esta situación habría calado hondo en sus ánimos. Tal es así que a pesar de que esta tarde los “hermanitos” disfrutaron una nueva tarde de pileta, a ellos se los pudo ver extrañamente distanciados: ¿llegó el fin?

El Conejo y Coti distanciados en la tarde.



Los celos son fuertes en esta pareja.



