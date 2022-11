Gran Hermano: el descargo de Laura Ubfal contra la campaña de cancelación

Campaña de cancelación sobre Laura Ubfal: "Me quieren sacar y no pueden"

"Yo no estoy en el juego, es ridículo. Es divertido también... muchos quieren ser famosos a través de Twitter, algunos son divertidos y otros son agresivos, buscan odiar", sostuvo.

Y agregó: "Lo interesante de Gran Hermano es debatir, analizar, pelearnos bien por el contenido. Yo no odio a nadie, no se lo que es odiar. Los que miran el reality se lo toman personal. Yo no entiendo por qué tanto odio, podés querer que salga algún participante, pero no me gusta que tengan tanto odio contra la gente".

image.png

POR QUÉ QUIEREN ECHAR A LAURA UBFAL DE GRAN HERMANO

A través de Change.org, iniciaron una campaña para juntar una cantidad de firmas con el objetivo de correr a Laura Ubfal de Gran Hermano. La petición solicita a "Laura Ubfal fuera de Gran Hermano Argentina 2022" y ya tiene más de 20 mil firmas.

En la plataforma expresaron: "Las personas que aquí firmamos intentamos hacer llegar a la producción de Telefe nuestra disconformidad con la panelista Laura Ubfal, la cual va más allá de una diferencia de pensamiento, esta señora se ha desubicado en más de una ocasión con el público que ve el programa, tratándonos de desempleados e inútiles".

Y finaliza: "Pedimos por este medio se le aplique algún tipo de penalidad ante estos insultos constantes. Nos parece que lo más importante para la televisión es su público, y debemos ser respetados".