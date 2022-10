El llanto de Thiago en Gran Hermano por la traición de sus compañeros

Conscientes de la fortaleza que representa esta historia de superación, los más estrategas dentro de la competencia quieren contar con su apoyo. Sobre todo, de cara a la próxima gala de expulsión en la que el público definirá entre Tomás Holder (21), Marcos Ginocchio (22) y Agustín Guardis (25) quién abandona la casa.

Y en ese contexto de incertidumbre, Martina Stewart Usher (25), Juan Reverdito (42) y Nacho Castañares Puente (19) y Tomás, le pidieron a Thiago que pidiera mirando a cámara que se vaya Marcos. Aunque accedió, el joven no se sintió cómodo con lo que hizo y su malestar aumentó cuando escuchó que Holder no lo tenía en cuenta dentro del grupo "Los monitos".

"Escuché ahí cuando estaban hablando que Tomás dijo que son cuatro (en el grupo), siendo que somos cinco, porque yo estoy con ustedes y eso me dio...", le dijo a Martina y Juan entre llantos. "Tomás siente que no estás con el grupo, así que demostrale también a Tomás que estás con el grupo", insistió Riverdito, pero finalmente Thiago le pidió al público que votaran a quién quisieran y no se guiaran por lo que dicho previamente.

Por su parte, la exdiputada Romina Uhrig no quiso quedarse de brazos cruzados y le llamó la atención a Thiago. "No te podés pegar a esta gente de mierda. Vos sos buen pibe, no dejés que... Son soretes. Hay formas y formas de jugar y esta no es una forma de jugar, haciendo llorar a las personas, hablando mal de otras. ¡Vos sos bastante vivo, no seas pelotudo!", manifestó la exesposa de Walter Festa.

Pero, a pesar de que había prometido seguir su consejo, Thiago hizo pública su conversación. "Fui y me dijo que ella no me está usando, que yo no piense eso. Se puso a llorar y me agarró y me dijo que no sea pelotudo, que no me deje llenar la cabeza, que vote con el corazón", le contó a Nacho y Juan, quienes tomaron la intervención de Romina como un signo de su fortaleza en el juego.