Gran Hermano: Furia volvió a decir que Catalina se medica con clonazepam y se volvió viral

En diálogo con Bautista Macia y Mauro Dalesio, Furia señaló: "¿Y qué querés? Si todos los días toma clonazepam para dormir, boludo... ¿cómo querés que se levante al otro día?", indicó, ante lo cual uno de los 'Bros' prefirió no opinar al respecto. "El tema es que la gente no sabe que tenés que lidiar con gente que se medica, entonces, bueno, listo, sépanlo, ya me tienen las pelotas llenas. Yo no tomo nada, boludo", manifestó Furia, para justificar su accionar.

Inmediatamente, Mauro la interrumpió para señalarle que el hecho de que Catalina se medique "puede ser por un montón de razones". No obstante, al momento no hay pruebas de que lo que indica Furia sea cierto. De hecho, hay quienes creen que es una estrategia para profundizar el rechazo que sus seguidores y el resto del público tengan por la médica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1776008205593633152&partner=&hide_thread=false “Clonazepam”



Porque Furia mandó al frente a una compañera: “La gente tiene que saber que lidiamos con gente medicada, que se toma un Clona antes de dormir”.



pic.twitter.com/lVid1mkltq — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 4, 2024

QUÉ ES EL CLONAZEPAM Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Se trata de un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo un efecto ansiolítico e hipnótico, además de que ayuda a estabilizar el estado de ánimo a corto plazo. Deriva del grupo de las benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos, con efectos hinópticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajante.

Se utiliza para tratar transtornos de pánico, inmsonio y ansiedad, además de que también facilita la abstinencia a otras benzodiacepinas. Por supuesto, su consumo requiere receta médica de un profesional en psiquiatría.