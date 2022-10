Quién es la participante de Gran Hermano que tiene piojos

"Me llenó mi hija de piojos. Traje piojos a la casa", reveló la participante en diálogo con Agustín.

Romina, además, había sido apuntada en las redes sociales por supuestamente ingresar un celular a la casa, aunque las acusaciones no fueron probadas y hasta el momento no hubo consecuencias.

Quién es Romina Uhrig de Gran Hermano

Romina es ex diputada nacional por el Frente de Todos y ex esposa del ex intendente de Moreno, Walter Festa.

"Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años. Vivo en Moreno. Me encanta la política. Cuando fui diputada acompañé la ley del cupo laboral trans porque a mí me crió mi tía que era travesti", comenzó diciendo en el reality que se emite por Telefe.

"Me encanta entrenar, me cuido mucho, bastante. Realmente soy muy insegura conmigo misma", siguió y ante la pregunta de si se realizó operaciones estéticas, comentó: "¡Qué no me hice!. Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox".

