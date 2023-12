Quién fue el jugador de la Selección que tuvo un romance con Catalina de Gran Hermano

Catalina Cuti Romero

El periodista Juan Etchegoyen reveló que se trata del Cuti Romero. "Me dieron el nombre del jugador campeón del mundo con Argentina que tuvo un affaire con Catalina Gorostidi”, dijo y añadió: “Les diría que la fuente que me pasa el dato es inobjetable. La data proviene desde la provincia de Cordoba. A mí lo que esta persona me cuenta es que cuando vieron que había entrado esta chica al reality muchos se rieron y preocuparon también por cualquier cosa que pueda decir”.