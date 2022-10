Gran Hermano: Thiago hizo llorar a toda la casa con su fuerte historia

“Lo que más me dolió fue perder a mi mamá cuando yo tenía 8 años”, expresó Thiago, quien no tardó en quebrarse en llanto. “Siempre veía que en el día de la madre todos estaban con su mamá y yo no me sentía bien cuando festejaban”, agregó.

Thiago Gran Hermano

Nacho fue uno de los más afectados por la historia del joven cartonero, aunque otros hermanitos también terminaron llorando de la emoción. “Tu mamá está siempre con vos”, le dijo Maxi intentando contenerlo y de inmediato se interrumpió la transmisión de Pluto TV.

Unos minutos más tarde, las imágenes de la casa volvieron estar disponibles y pese a que la actividad había terminado, se pudo ver a Thiago llorando, esta vez en el patio de la casa.