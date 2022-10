Video: la lección de Romina a Juan sobre su papel en Gran Hermano

"Yo por momentos me angustio porque extraño a mis hijas pero soy yo. Si les gusta bien, y si no... soy yo. Lo dije de entrada. Que más lindo que la gente te elija porque le caes bien", comenzó diciendo la ex diputada.

Y continuó: "Esto no es una novela, es la vida real. Obvio, que soy humana, me caliento y somos cada uno lo que somos, para que vos puedas llevar bien este camino se vos, viví vos".

"Tenés ganas de limpiar o de llorar o de reírte, hacelo, no estés pendiente de la cámara. Yo estoy segura que no disfrutaste este tiempo en la casa, no está bueno demostrar un papel que ni vos tenías planeado cuando entraste al programa", insistió Romina con un tono calmo.

Los seguidores del reality especulan con que, en el caso de que el taxista se quede en la casa, se una a la exdiputada dentro de la casa.

Gran Hermano: el consejo de Romina a Juan

romina tachero GH.mp4