Peto Menahem, sobre el estreno de "Granizo": "Me gustó participar de este proyecto"

Así como el personaje de Miguel Flores es odiado, también es amado. Uno de ellos es Luis, un taxista, interpretado por Peto Menahem, quien en diálogo con minutouno.com contó cómo fue preparar su papel y cuál es su perspectiva sobre la trama de esta película.

Granizo | Tráiler oficial | Netflix

CÓMO FUE PONERSE EN LA PIEL DE LUIS

Luis es un taxista, que tiene una personalidad bastante particular, ya que tiene una vida familiar bastante complicada. Sin embargo, su salida es Miguel Flores, el hombre al que admira hace muchos años.

"Lo encaré como todos los personajes. O sea, tratando de hacer lo que escribieron los autores, lo mejor posible y siguiendo las directivas del director. Por otro lado, muy tranquilo porque tenía escenas con actores tan buenos y tan queridos, en que en general con todo eso va solo", comenzó diciendo Peto.

Y, agregó: " Lo pensé bastante (interpretar su personaje) porque lo que pensaba era cómo ubicamos este falso amor o amor verdadero. Esta idolatría por gente que no conoce, ¿Cómo la ubicamos sin juzgarla?

" A mí me parece que yo lo ubiqué como balanceando la tensión en la que vive. Es un tipo que tiene el cuerpo siempre tenso y es como si llevara algo en los hombros todo el tiempo. Le pesan los días, lo cotidiano, toda su vida le pesa. Lo único que lo vuelve un poco más liviano es Miguel Flores. Hablar de él, verlo, escucharlo y todo lo que él puso en Miguel Flores. Eso le aliviaba el peso que lleva todo el tiempo encima, la tensión, la frustración, la infelicidad", explicó sobre su personaje.

EL PODER DE LAS REDES SOCIALES

Uno de los temas que queda expuesto en el film es la opinión del público en las redes sociales y en como esto afecta a la persona que está del otro lado. Por eso, respecto a esto, Peto contó cuál es su postura y mirada sobre está situación que se ve cada vez más seguido en nuestra sociedad.

"Es muy fácil juzgar un solo lado del asunto y mirá que bolu... que somos o que malo que juzgamos. Hemos construido una burbuja de pelotudez, que nos permite sentirnos poderosos. Cuando nos escondemos en la virtualidad, me parece que ahí está el problema porque el otro no es real, no es verdadero, nada siente, nada duele", explicó claramente.

Luego, agregó: "Pero, es cierto también que está la otra parte. Que es que nosotros también le damos esa importancia. No nos cuidamos, no pensamos del todo y nos dan ese poder y nosotros nos lo creemos.

peto granizo

EL RATING Y EL MENSAJE DETRÁS DE LA PELÍCULA

Cómo toda película, o la gran mayoría, busca dejar un mensaje. En este caso, expone distintos puntos de vista, ya sea del que está detrás del producto que consume la gente, como del público que se encuentra del otro lado.

"Una de las cosas que plantea la película, que me encanta y me gusta participar de un proyecto que hable de esto. Para mí gusto no es necesariamente malo, es así, es un juego", comenzó diciendo.

Y, añadió: "Lo que a mí parece dañino, es que confundan las prioridades. Así es el juego: '¿Vende? Bueno dale. ¿Da rating? Vamos con eso', pero no confundamos que eso es importante y de eso habla la película".

"Lo importante es que cuando empieza la película, la hija lo llama (a Miguel Flores) y él le da prioridad a todo lo otro, que no tiene importancia, de eso habla. Jodete Miguel Flores porque no le diste importancia a lo que era importante, que es tu hija llamándote diciendote 'te necesito'", cerró.