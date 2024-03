La cirugía especial de Guido Süller: "Ojalá que mi historia pueda ayudar a muchos"

“Tenía un estrechamiento que me provocaba fisuras y dolían. El doctor Farina me explicó que para ir al baño se ponen en funcionamiento un conjunto de músculos que producen el deslizamiento de la materia fecal y yo no podía hacer con normalidad”, reconoció en diálogo con TN Show.

“Es algo que mantuve oculto por mucho tiempo por vergüenza y también porque no sabía que existía”, sostuvo el mediático sobre la dificultad que tuvo para ir al médico y por lo cual no tuvo un diagnóstico temprano.

“Me sacaron un kilo y medio de materia fecal que estaba pegada en las paredes del intestino y me producía problemas físicos. La verdad es que la posición en la que te operan -boca arriba con las piernas levantadas- no es agraciada, además las chicas que me asistieron eran fanáticas mías, pero me durmieron y no sentí nada”, explicó Guido Süller sobre el procedimiento.

Además, comentó que se sometió a una rehabilitación de la zona para poder hacer caca nuevamente. “Te ponen un globo y te hacen hacer fuerza. Ahí comprendí cómo los seres humanos van de cuerpo normalmente. Es un tema tabú, pero ojalá que mi historia pueda ayudar a muchas personas”, dijo sobre los resultados que obtuvo para concientizar a otras personas que pasan por lo mismo.