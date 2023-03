El enojo de Guillermina Valdés frente a lo que sucedió con Javier García

En 'Socios del Espectáculo', Rodrigo Lussich sorprendió al revelar que "me la encontré en el gimnasio el otro día, estuvimos charlando un ratito, amorosa". Entonces, comentó que "parece que eso ya fue", haciendo referencia a la relación entre Guillermina Valdés y Javier García. Rápidamente, le pidieron que cuente qué fue lo que le dijo la modelo al respecto, y el conductor compartió: "Me dijo 'me lo mufaron'".

A lo que Paula Varela afirmó que "las declaraciones de él dejaron mucho que desear también... Aclaró a través de algunos periodistas y se limpió, no está bueno". Entonces, Lussich afirmó que "ella dice que fue una sola vez, debut y despedida".

Sin dudarlo, Mariana Brey comentó: "Es que no saben manejar los medios, son jugadores de fútbol... No lo digo peyorativamente. Laburan y se dedican a eso, no están acostumbrados a declarar en los medios. De pronto, sale con una mega famosa, ¿Qué se va a imaginar el pibe?".

