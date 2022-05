El primer posteo de Tinelli luego de confirmar su separación de Guillermina Valdés: qué publicó

Guillermina Valdés, por su parte, afirmó: "Hola Angelito, recién los estoy leyendo, porque no estoy en casa. Nos separamos en muy buenos términos y vos sabes cuánto nos queremos. Sos testigo".

Según había agregado Yanina Latorre, ambos "venían mal, de una crisis profunda. Después de Punta del Este, hubo diferencias en la convivencia. La decisión es de Guillermina, eso me dicen, que él no estaba tan convencido. No se llevan mal, no hay onda".

Además, había asegurado que a la modelo no le había gustado que Marcelo se vaya de viaje en el verano junto a sus hijos mayores, y sin ella. “No hay onda entre los chicos de ambos, era difícil que se queden todos a dormir en el country los fines de semana", agregó Latorre sobre la convivencia de la familia ensamblada.

Tras la confirmación en el día de ayer, hoy Tinelli realizó un posteo en su cuenta de Instagram junto a su hijo Lorenzo, de 8 años, quien tuvo su primer día de campamento.

“Y un día llegó el primer campamento de Lolo!! Cuanta emoción!! Estoy feliz de haberlo acompañado en este momento único e irrepetible”, destacó Tinelli en la red social con una foto donde se lo ve sonriente abrazando al pequeño.

tinelli lolo campamento